Há 28 anos o DIÁRIO denunciava "mercados" de droga na Madeira

Na edição de 27 de Novembro de 1992, o DIÁRIO denunciava os "quatro mercados" de droga que existiam na Região, com declarações de Francisco Machado, responsável pelo Le Patriarche, uma associação que trabalhava no combate à droga na Madeira.

A associação denunciava a entrada de droga na Região, através do aeroporto, mas também com recurso a iates, navios mercantes e embarcações de pesca. Em 1992, o consumo de droga aumentava na Madeira, principalmente entre os mais jovens. Os produtos estupefacientes eram vendidos no Bairro da Nazaré, Zona Velha do Funchal, em Machico e em Câmara de Lobos.

Ainda nesta edição, o DIÁRIO dava conta da sentença do 'Crime das Levadas', em que dois arguidos foram condenados a pena de prisão pela morte do 'mestre Coelhp', morto à paulada na sequência de um roubo. O crime rendeu 2.400 escudos aos ladrões, que perpetraram o roubo na freguesia das Levadas, em Santa Cruz, onde residia a vítima.