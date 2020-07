Há 53 anos o DIÁRIO dava destaque aos conflitos raciais nos EUA

Muito antes de George Floyd, a questão dos conflitos raciais nos Estados Unidos já fazia correr tinta nos jornais de todo o mundo, inclusive no nosso matutino.

Na rubrica 'Canal Memória' desta sexta-feira, 31 de Julho, recuámos 53 anos no tempo para recuperar a manchete "Reza-se na América pela paz entre negros e brancos".

A notícia dava conta de um apelo do Presidente Johnson para que a 31 de Julho de 1967 se reza-se em todo o pais pela harmonia racial, na sequência de uma longa cadeia de crimes de ódio desencadeada no início desse ano após o assassinato do dirigente integracionista Wharlest Jackson, no Mississippi.

Infelizmente, a questão do racismo continua a estar na ordem do dia, não só nos Estados Unidos mas também em Portugal.

Hoje e amanhã vão decorrer, em Lisboa, Coimbra, Porto e Braga, manifestações anti-racistas contra a morte do actor Bruno Candé, assassinado em plena Avenida de Moscavide no sábado.

Para recordar este e outros temas intemporais, descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de 31 de Julho de 1967: