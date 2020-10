Há 20 anos denunciava-se situação de "escravatura" no Porto Santo

Há 20 anos o DIÁRIO denunciava uma situação que, por muitos, era considerada uma autêntica escravatura no Porto Santo. Estamos a falar na chegada de centenas de cidadãos provenientes de países do Leste da Europa que trabalhavam na construção civil sob parcas condições e sem contratos de trabalho.

Numa reportagem do nosso jornal, dávamos a conhecer as condições em que viviam estes cidadãos. Muitos nem recebiam salário, apenas refeições que eram partilhadas numa cantina comum, no interior de um contentor. Estes trabalhadores vinham para a Região com um visto de turista, válido por três meses, mas permaneciam por longas temporadas sem qualquer tipo de documentação.