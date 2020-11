Sara Madalena: "Votar contra seria condicionar o executivo agir"

A vereadora eleita pelo CDS/PP à Câmara Municipal da Ponta do Sol votou a favor da proposta do orçamento tendo em conta que o momento de crise pandémica não permite “distrações políticas” ou entrar em “tira-teimas acerca de propostas e recomendações implementadas e não implementadas, prometidas e não cumpridas”, explicou recusando votar contra o documento cujo valor atinge os 7,4 milhões de euros (ver aqui), complementada também na edição impressa.

“A pandemia que nos assolou impede-nos de sequer ponderar outra escolha, pois seria condicionar a possibilidade do executivo agir no sentido de colaborar com a população permitindo ultrapassar constrangimentos provados por esta situação sanitária”, expressou Sara Madalena durante a sessão fazendo questão de assinalar as suas palavras como declaração de voto.

Apesar desta posição a centrista garante que vai estar atenta às propostas da sua bancada “aprovadas e ainda não concretizadas”, um recado para Célia Pessegueiro