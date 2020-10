Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal, com base na informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu uma actualização ao aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã. A informação surge na sequência do aviso já emitido e noticiado.

Está previsto vento de Noroeste moderado a fresco, por vezes muito fresco no ínicio do dia, a visibilidade será boa a moderada. Na costa Norte conte com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros de altura, aumentando para 3 a 4 metros a partir do meio da noite. Na costa Sul estão previstas ondas com 1,5 a 2 metros.

A autoridade marítima recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.