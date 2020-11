Marcos Freitas sagra-se vice-campeão do Spain Masters 2020

O olímpico madeirense, Marcos Freitas perdeu há instantes a grande final do Riu Spain Masters 2020 em ténis de mesa que se disputou na capital espanhol, Madrid.

Diante do dinamarquês, Jonathan Groth, número 298 do ranking mundial, o jogador insular (n.º 25 da hierarquia mundial) veio a perder por 4-1, numa partida onde cometeu muitos erros não forçados, para além do adversário ter apresentado um jogo consistente e eficaz, o que permitiu andar, na maioria, à frente do marcador em todos os sets, à excepção do quarto onde Marcos Freitas venceu.

Num encontro que teve duração de cerca de 40 minutos os parciais dos sets foram de: 9-11, 10-12, 8-11, 11-6 e 9-11.

Marcos Freitas consegue assim sagrar-se vice-campeão desta segunda edição do evento internacional, organizado pela Real Federação Espanhola de Ténis de Mesa e pela cadeia de hotéis Riu.