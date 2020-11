Olavo Câmara elogia Orçamento bom para a Madeira e considera inqualificável a posição dos deputados do PSD-M

Olavo Câmara congratulou-se, hoje, com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, o qual considera bom para a Região. No entanto, o deputado do PS-Madeira eleito à Assembleia da República diz ser inqualificável a posição dos deputados do PSD-M.

O socialista reconhece que não é o orçamento perfeito, caso contrário não teria intervindo 17 vezes sobre questões regionais na fase de discussão do documento na Assembleia da República. Contudo, destaca que "é um orçamento bom na sua generalidade, melhor do que algum outro feito, até ao momento, por governos da direita, pois beneficia a Madeira em mais de mil milhões de euros".

O deputado referiu que este orçamento "responde à pandemia, à crise económica e social e não dá um passo atrás nas conquistas dos últimos anos, no aumento de rendimentos, nos direitos laborais, na descida dos impostos e na luta contra as desigualdades e a pobreza".

Olavo Câmara destaca que o OE "«continua a responder a várias pretensões dos madeirenses», já que não belisca a nossa Autonomia, cumpre a Lei das Finanças Regionais, transfere mais de 250 milhões directamente para a Região, mantém e dá avais à Região e aumenta as verbas da Segurança Social, para as políticas de emprego, para as autarquias locais, para a requalificação urbana, para a eficiência energética dos madeirenses e para o passe sub-23. Além disso, cria o subsídio de insularidade para os trabalhadores da UMa e dá acesso aos fundos europeus à universidade, prevê os meios de combate aos incêndios, mantém a operação aérea entre ilhas, garante o subsídio de mobilidade e a sua regulamentação, prevê investimentos nas esquadras da PSP, na RTP-Madeira, nos cabos submarinos e continua a garantir 50% do pagamento das despesas para a construção do novo hospital da Madeira".

É por estas razões que o socialista considera "inqualificável" a decisão dos deputados do PSD-M de votarem contra. "Como se justifica que, depois de tanto alarido, depois de tantas propostas de alteração ao Orçamento aprovadas e que beneficiam ainda mais a Madeira, sejam estes deputados o rosto do voto contra? Como se pode votar contra o novo hospital, contra mais de 250 milhões em transferências, contra o aumento do salário mínimo e das pensões? Como se pode votar contra o prorrogamento do subsídio de desemprego? Como se pode votar contra o Layoff a 100%? Ou contra a atribuição do subsídio de risco no combate à pandemia de Covid-19 para os trabalhadores da saúde e trabalhadores dos serviços essenciais? ", questiona.

"Como se coloca a estabilidade social, política e a economia em causa, em plena crise pandémica? ", é a pergunta que Olavo Câmara entende que todos os madeirenses devem fazer ao PSD-Madeira e aos seus três deputados na Assembleia da República, os quais preferiram, mais uma vez, "fazer da politiquice a sua bandeira e votar contra estas conquistas que servirão todos os madeirenses".