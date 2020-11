CDS absteve-se na votação de proposta de dissolução da Frente MarFunchal

A vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal absteve-se na votação da proposta de dissolução da Frente MarFunchal, deixando para a Assembleia Municipal a decisão final. Ana Cristina Monteiro afirma que parte da documentação deste processo foi entregue 20 minutos antes da reunião "e assim não estavam reunidas condições para que, de uma forma responsável, fosse feita uma decisão desta magnitude".

"Queremos salientar que o CDS está e estará sempre ao lado dos trabalhadores. Durante a discussão deste ponto chamamos à atenção para a salvaguarda de todos os direitos laborais destes trabalhadores, nomeadamente, que seja garantido o pagamento atempado dos seus vencimentos, ainda mais nesta altura do ano", diz.

Ana Cristina Monteiro afirma que não havia condições para um voto diferente, "persistindo na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, sendo que estes não podem ser o elo mais fraco durante este processo".

"Perante o impasse e a indecisão sobre o futuro da empresa, certamente que os trabalhadores estão preocupados com o seu futuro, mas queremos os tranquilizar, pois quem deve estar preocupado com toda esta situação é o presidente da Câmara do Funchal, que é o responsável pelo arrastar desta situação", atira.

A vereadora ressalva que "os trabalhadores têm tido uma postura exemplar e quero salientar a atitude e o carater que estes têm tido em todo este processo, têm sido verdadeiros heróis e heroínas durante esta fase conturbada da Frente MarFunchal".