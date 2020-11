Previsão de chuva e neve para a Madeira esta quinta-feira

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se períodos de muita nebulosidade para a Madeira, esta quinta-feira, com aguaceiros mais frequentes e intensos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas e até meio da tarde. Também poderá cair neve nos pontos mais altos da ilha até meio da manhã.

Primeira neve da estação anima madeirenses O termómetro do carro marcava 0°C e, pelas 17 horas de hoje, no visor do computador de bordo lia-se ‘perigo de gelo’. No pára-brisas continuavam a bater as pedras de granizo que pintavam de branco os cantos da estrada e os carros que se dirigiam ao Pico do Areeiro eram cada vez mais.

O vento irá soprar de moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h) nas

zonas montanhosas, com rajadas até 90/110 km/h. O IPMA prevê igualmente uma pequena descida da temperatura máxima, mais significativa nas zonas montanhosas.



REGIÃO DO FUNCHAL: Céu com períodos de muita nebulosidade. Aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes até meio da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste. Pequena descida da temperatura máxima.

ESTADO DO MAR: Costa Norte: Ondas de noroeste com 4,5 a 5,5 metros. Costa Sul: Ondas de sudoeste com 2 a 3 metros. Temperatura da água do mar: 20/22ºC.