Sobre a 'Proposta de dissolução da Frente MarFunchal', que será debatida na próxima Assembleia Municipal do Funchal, no dia 16 de Novembro, o deputado independente Orlando Fernandes disse estarmos perante "uma proposta complexa, que não deve ser tomada em leviandade e que mexe com a vida de mais de uma centena de trabalhadores e suas famílias".

Orlando Fernandes afirmou que "sabia que mais cedo ou mais tarde o executivo camarário iria colocar em cima da mesa a proposta de liquidação da empresa". Situação que, no seu entender, "seria evitável se a tempo útil tivessem sido tomadas decisões de correcta gestão".

Mas mais uma vez vingou a decisão política em detrimento da decisão técnica e de gestão, como seria exigido e de esperar se tudo funcionasse com rigor e transparência Orlando Fernandes

"Agora apresenta o executivo camarário, a frio e em poucas palavras, a proposta da dissolução da empresa Frenta MarFunchal, tentando centrar a responsabilidade nos deputados da Assembleia Municipal, pois tudo depende da votação nesta assembleia", sustentou.

No seu entender, a proposta apresentada pela CMF "peca por insuficiente: não apresenta os documentos necessários à tomada de decisões sérias e fundamentadas por parte dos deputados; e o curto tempo dado aos deputados para estudarem e decidirem sobre esta matéria em tão poucos dias".

"Aos deputados não foi apresentado um balancete, um balanço e uma demonstração de resultados, com referência a 30 de Setembro de 2020. Documentos esses constantes de uma proposta por mim apresentada, e aprovada por maioria em 28 de setembro, e que não mereceu do executivo qualquer resposta", acrescentou.

O deputado independente espera que o executivo camarário "tenha a capacidade de aceitar a proposta que será apresentada e de uma vez por todas decida dialogar com todos os deputados e aceite as suas propostas".