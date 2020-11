PCP abstém-se na votação final do Orçamento de Estado para 2021

O PCP vai abster-se na votação final do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na quinta-feira, na Assembleia da República, anunciou hoje o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

Apesar de não ser o que o defendia para o Orçamento, as propostas do PCP aceites pelo Governo do PS permitem "uma resposta mais efetiva aos muitos problemas que a situação" do país coloca e "abrem caminho para que muitos outros não fiquem sem resposta", afirmou João Oliveira, numa conferência de imprensa no parlamento, na véspera da votação final global

É uma abstenção que garante "importantes propostas e soluções pelas quais" o PCP se bateu, com "tradução na vida dos trabalhadores e do povo", mas também traduz "um distanciamento face a opções e critérios" o Governo das quais discorda, acrescentou.