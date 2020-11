Maradona foi apresentado perante 80 mil adeptos, número que Ronaldo igualou 25 anos depois

Ninguém levou tanta gente ao estádio no dia de uma apresentação como Maradona e Cristiano Ronaldo.

O argentino subiu ao relvado do Estádio San Paolo, pela primeira vez, a 5 de Julho de 1984, para ser apresentado como jogador do Nápoles, após passagem pelo Barcelona. Os registos apontam para 80 mil adeptos nas bancadas, em euforia, para ver os primeiros momentos do astro argentino no clube. O resto é história, com o Nápoles a viver o período de maior sucesso, sagrando-se campeão de Itália, além de conquistar a Taça UEFA.

Foi preciso esperar 25 anos para a história do futebol testemunhar idêntico momento. A 6 de Julho de 2009, Cristiano Ronaldo foi recebido no Estádio Santiago Bernabéu por 80 mil adeptos do Real Madrid. O resto é história, com o emblema ‘merengue’ a reconquistar o trono do futebol europeu, sustentados pelas mágicas exibições do jogador madeirense.