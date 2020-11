Nacional-Leixões e Marítimo-Salgueiros na quarta ronda da Taça de Portugal

Marítimo e Nacional conheceram há instantes os adversários para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, num sorteio que teve lugar na Cidade do Futebol.

Ambas as formações madeirenses irão jogar nos seus redutos, com os alvinegros a medirem forças com o Leixões, equipa da II Liga e onde milita o madeirense e ex-alvinegro Jota, enquanto o Marítimo recebe no seu estádio o Salgueiros, formação que está na série C do Campeonato de Portugal, onde está também a equipa B, verde-rubra.

Os jogos desta quarta eliminatória estão agendados para Dezembro.