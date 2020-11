CMF abre 32 vagas para Programas de Formação em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem abertas, para início de funções nos primeiros de 2021, 32 novas vagas para o seu Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT).

Os programas disponíveis estão direccionados para áreas como o Ambiente, Causa Animal, Turismo e Mercados Municipais, podendo ser consultados através do endereço https://bit.ly/3m1WlR9.

A formação de base exigida varia desde a escolaridade obrigatória até licenciaturas em Design e Turismo, entre outras.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 421,32 euros (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). No final do programa, que terá a duração máxima de 18 meses, os participantes terão ainda direito a um prémio financeiro de incentivo e integração.

As inscrições efectuam-se na Loja do Munícipe do Funchal, cabendo aos candidatos entregar um formulário preenchido onde conste o projecto do seu interesse e cópia dos documentos requeridos no Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho