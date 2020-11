Morreu o 'dragão' Reinaldo Teles, vítima da covid-19

Esta quarta-feira morreu Reinaldo Teles, com 70 anos - ele que nasceu em Paços de Ferreira, a 14 de Fevereiro de 1950 - vítima da covid-19, no Hospital de São João, no Porto, onde estava internado já cerca de um mês.

Conforme recorda o Jornal de Notícias (JN) on-line, Reinaldo Teles acompanhou Pinto da Costa desde que se conheceram, em 1967, quando o agora presidente era director do Boxe e ele um promissor pugilista do clube. Uma relação de cumplicidade, lealdade, confiança e amizade desfeita 53 anos depois pelo maldito coronavírus, cuja pandemia está a deixar o mundo em pantanas.

"Que ele ganhe, porque realmente é um homem que fez muito, muito, por este clube. Vai ser muito difícil aparecer um presidente como Pinto da Costa", afirmou Reinaldo Teles em Junho, numa das últimas declarações públicas, quando apoiou a reeleição de Pinto da Costa para um 14.º mandato à frente do F. C. Porto.