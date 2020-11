Saiba o que é notícia hoje

Associações e coletivos da sociedade civil organizam hoje, em Lisboa, a concentração "Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres", no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

O dia internacional é assinalado em várias cidades de Portugal com iniciativas de cariz cultural e com debates sobre a questão da violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica.

O sistema informático dos tribunais, Citius, revelou mais 8% de denúncias por violência doméstica até 01 de setembro, face ao período homólogo de 2019.

A PSP já sinalizou este ano cerca de 800 suspeitos da prática de crime de violência doméstica e já elaborou mais de 32.000 planos de segurança individual neste contexto.

Num 'webinar' em antecipação do dia internacional que se assinala hoje, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou na terça-feira um reforço do efetivo de polícias com formação específica no combate à violência doméstica e a instalação de salas de apoio à vítima em todas as esquadras da PSP em 2021.

A concentração ocorre no dia em que o Governo lança uma nova campanha de combate à violência doméstica, desta vez centrada no papel das testemunhas na denúncia deste crime, espalhada por transportes públicos, rede multibanco, hipermercados, estações de serviço ou órgãos de comunicação social.

Também em Lisboa, o movimento "A Pão e Água", que reúne empresários da restauração, comércio e hotelaria, concentra-se frente à Assembleia da República, no dia limite para o pagamento de impostos ao Estado.

Os organizadores prometem uma "grande manifestação de caráter nacional", esperando mais de 40 autocarros provenientes de vários pontos do país.

O movimento pretende reunir em frente ao parlamento, pelas 15:30, profissionais de vários setores de atividade afetados pelas medidas de combate à pandemia de covid-19, como comércio, cultura, hotelaria, restauração e respetivos fornecedores.

Tal como já aconteceu em manifestações anteriores no Porto e em Faro, estes profissionais exigem a adoção imediata de medidas como a atribuição de apoios a fundo perdido, aos restaurantes, bares, discotecas, organizadores de eventos, músicos, atores, produtores, entre outros.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 19.ª Festa Mundial da Animação abre na Casa das Artes do Porto, onde vai decorrer até domingo, com um panorama do cinema de animação a nível internacional, para crianças e outras pessoas mais altas e mais velhas.

Durante a festa, serão conhecidos os vencedores do Prémio Nacional de Animação, que tem nomeadas 20 curtas-metragens portuguesas, repartidas pelas categorias Filmes de Profissionais, Filmes de Escola e Filmes de Oficina.

Entre os profissionais nomeados estão "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, "Elo", de Alexandra Ramires, ambos com produção da Bando À Parte, e já premiados em festivais internacionais, e ainda "Mesa", do ilustrador João Fazenda, produzido pela Animanostra.

"O peculiar crime do estranho senhor Jacinto", de Bruno Caetano, do coletivo COLA, e "Já tens idade para te preocupares com o cancro?", de Raquel Felgueiras, produzido pelo Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, são outros nomeados nesta categoria.

A organização escolheu ainda nove filmes de escola, produzidos no âmbito de cursos de cinema, e seis filmes de oficina, resultantes de 'workshops' coletivos.

Uma exposição com obras que percorrem trinta anos de "experimentação" da artista Cristina Ataíde, cruzando desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo, abre ao público no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

"Cristina Ataíde: Dar corpo ao vazio" é o título desta mostra com curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues, materializada num percurso articulado em cinco salas do museu, onde ficará patente até 14 de março de 2021. As grandes instalações e as obras criadas para lugares determinados ('site-specific') dominam a produção de Cristina Ataíde.

Nascida em Viseu, em 1951, Cristina Ataíde é licenciada em Escultura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e expõe com regularidade desde 1984, tendo já trabalhado com criadores como Anish Kapoor, Michelangelo Pistolleto, Keith Sonnier e Matt Mullican.

DESPORTO

O FC Porto pode ficar a um ponto de se qualificar para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, caso vença o Marselha, treinado por André Villas-Boas, na quarta jornada do Grupo C.

Os campeões nacionais ocupam o segundo lugar, com seis pontos, a três do líder Manchester City, e caso repitam o triunfo diante dos marselheses (3-0), no Dragão, dão um passo de 'gigante' para alcançarem, pela 12.ª vez, os 'oitavos' da 'Champions', nos quais já estão Chelsea, Sevilha, FC Barcelona e Juventus.

Para que isso aconteça, o FC Porto precisa, igualmente, que o City vença na visita ao Olympiacos, de Pedro Martins, que é terceiro classificado, com três pontos.

FC Porto e Marselha jogam a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio Vélodrome, num encontro que será dirigido pelo sueco Andreas Ekberg.

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol vão ser definidos hoje, num sorteio que conta, para já, com 15 equipas da I Liga, seis da II Liga e sete do Campeonato Portugal (CP).

Ainda com quatro jogos da terceira ronda por disputar, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu, os rivais Benfica e Sporting e outras 12 equipas da I Liga já apuradas integram o sorteio, que será realizado sem os condicionalismos das rondas anteriores e sem a presença dos representantes dos clubes, devido à pandemia de covid-19, tendo transmissão na Internet.

A União de Leiria, do CP, foi o 'tomba-gigantes' mais notado na terceira eliminatória, ao 'derrubar' o primodivisionário Portimonense, destacando-se de Salgueiros e Amora, também do terceiro escalão, 'carrascos' de Feirense e Sporting da Covilhã, da II Liga.

Antes do sorteio, o Nacional vai tentar assegurar um lugar na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao deslocar-se a Lisboa para defrontar o Casa Pia, do segundo escalão, em jogo da terceira eliminatória da prova.

No Estádio Pina Manique, num encontro agendado para 10:00, os madeirenses, que ocupam o quinto lugar da I Liga, vão ter pela frente os atuais 11.º classificados da II Liga.

O encontro estava inicialmente agendado para o domingo passado, mas acabou por ser adiado devido à existência de vários casos positivos de infeção com o novo coronavírus na formação lisboeta.

Por realizar na terceira eliminatória ficam os jogos Estrela da Amadora-Farense, agendado para 03 de dezembro, Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora, ambos previstos para 09 de dezembro.

ECONOMIA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje para discutir a agenda da presidência portuguesa da União Europeia.

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho Económico e Social aos parceiros sociais, está também agendada a apresentação das principais linhas de reflexão do Livro Verde do Futuro do Trabalho.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi marcada a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O encontro decorre por videoconferência devido aos constrangimentos causados pela pandemia da covid-19.

Os restaurantes dos concelhos abrangidos pelo estado de emergência podem a partir de hoje pedir um apoio de 20% da receita perdida nos dois últimos fins de semana, devido às restrições impostas aos estabelecimentos.

No dia 11 de novembro, o primeiro-ministro, António Costa, deu conta desta medida, depois de o Governo aprovar o fecho dos estabelecimentos entre as 13:00 e as 08:00 nos dois fins de semana em causa, nos concelhos de risco, anunciando um apoio de 20% da perda de receitas dos restaurantes nesses dias face à média dos 44 fins de semana anteriores (de janeiro a outubro 2020).

"A partir de dia 25 as pessoas poderão requerer [o apoio] e depois será um processo bastante simplificado, porque a partir do dia 20 deste mês já dispomos de informação de toda a faturação até ao final de outubro e será possível fazer verificação entre o que as pessoas declararam, a sua receita, e aquilo que é a receita que tiveram na média daqueles 44 fins de semana", explicou então o primeiro-ministro.

INTERNACIONAL

A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se com os presidentes dos 16 estados federados para reavaliação das medidas restritivas em vigor devido à pandemia de covid-19.

Na segunda-feira à noite, os estados federados acordaram regras especiais para o Natal e o Ano Novo, nomeadamente reuniões com até dez pessoas de diferentes casas, com crianças até 14 anos excluídas deste cálculo.

Os líderes dos 16 estados federados concordam em prolongar a atual paralisação parcial da vida pública até 20 de dezembro.

O seu objetivo agora é manter as restrições para que possam ser relaxadas entre os dias 23 de dezembro e 01 de janeiro, nos feriados de Natal e Ano Novo.

Para tal, propõem também que os cidadãos mantenham uma quarentena voluntária de vários dias antes das férias, o que poderia ser apoiado, para além disso, antecipando o início das férias escolares, indicam os chefes de Governo regionais no seu projeto de acordo.

A pandemia de covid-19 provocou já 14.361 mortos na Alemanha, que regista mais de 940 casos de infeção com o coronavírus responsável pela doença.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O motorista português que em 2017 conduzia um autocarro de passageiros que se despistou na França a caminho da Suíça, provocando quatro mortos e 28 feridos, conhece hoje a sentença dos tribunais franceses.

O motorista foi acusado de homicídio e ferimentos involuntários e o Ministério Público francês pediu durante o julgamento, no início de outubro, três anos de pena suspensa para o réu.

Segundo as perícias apresentadas em tribunal, as causas do acidente foram a velocidade excessiva, problemas mecânicos e a existência de gelo na estrada.

Além do motorista, duas outras entidades portuguesas sentaram-se no banco dos réus: as empresas AngeloTaxi, companhia de transporte de passageiros, e Rota das Gravuras, proprietária do autocarro.

Para cada uma destas duas entidades, o Ministério Público francês pediu 100 mil euros de coima.

As duas empresas pertencem ao pai do motorista.

O acidente aconteceu em janeiro de 2017, na Estrada Centro Europa e Atlântico (RCEA).

Todos os passageiros eram de origem portuguesa e cinco pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo um bebé de 2 anos e o próprio motorista.

PAÍS

O transporte público feito pela CP, Fertagus e Metro Transportes do Sul na Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai ser reforçado com 70 autocarros turísticos a partir de hoje, durante as horas de ponta.

Segundo a AML, o reforço de oferta terá um custo de 750 mil euros e ocorrerá nos próximos dois meses, com exceção nos dias 30 de novembro, 01, 07, 08 e 25 de dezembro, 01 de janeiro e 16 de fevereiro.

O reforço é justificado com a pressão de procura e limitação da lotação no cenário atual de pandemia de covid-19, tendo em vista uma redução dos níveis de ocupação mais elevados.

A entrada em funcionamento dos 70 autocarros estava prevista para segunda-feira, mas foi adiada por questões operacionais.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, começa hoje a julgar um homem que em abril protagonizou uma fuga à PSP nas ruas da cidade, parte dela em contramão, e que acabou detido após embater num carro da Polícia Municipal.

O arguido está acusado por condução perigosa, dano qualificado e condução sem habilitação legal.

O início do julgamento está agendado para as 09:30.