SESARAM tem 108 ventiladores disponíveis e 134 camas para covid-19 e gripe

O Serviço Regional de Saúde tem, somados os equipamentos já existentes, aquisições e doações, um total de 108 ventiladores. No hospital, há 134 camas destinadas a doentes com gripe ou covid-19 e a região aumentou a capacidade testagem ao coronavírus de 50 testes por dia, no início da pandemia, para os actuais 2000 testes diários.

Estes dados foram fornecidos pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, numa audição parlamentar que decorre na sala do plenário da ALM.

A audição a Pedro Ramos foi pedida pelo PSD e tem por objectivo abordar as medidas adoptadas para reorganização do Sistema de Saúde, face à pandemia.

O secretário regional começou por recordar todas as medidas adoptadas, desde há quase um ano, quando foi começada a ser avaliada a evolução da doença ao nível mundial.

Recordou a criação da linha e de emergência SRS24, em Janeiro deste ano e o plano de resposta, apresentado em fevereiro, além de formação levadas a cabo e que envolveram os profissionais de saúde.

O sistema de transporte de casos suspeitos, com elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com formação específica - hoje mais corporações fazem estes transportes -, a proibição de visitas a lares, aas quarentenas de casos suspeitos em hotéis, inquérito nos aeroportos e testes a profissionais de saúde, foram das primeiras acções.

Pedro Ramos também recordou o processo de encerramento dos aeroportos e o posterior desconfinamento, com abertura ao aeroporto e criação da unidade de rastreio.

"Na fase em que fechámos a região foi mais fácil controlar a pandemia" Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil

A reorganização do Serviço Regional de Saúde foi necessária, mas o governante assegura que a prestação de cuidados, exames e consultas a doentes não-covid não sofreu reduções significativas. Em algumas especialidades, o número de consultas, sobretudo em telemedicina, até aumentaram.

As cirurgias foram afectadas, sendo realizadas, sobretudo, as urgentes e de preferência em ambulatório, mas os números de 2020 revelam que as reduções não foram tão grandes como se poderia esperar.

A segunda onda da pandemia, destaca o secretário, foi preparada com o plano Outono/Inverno.

Pedro Ramos lembrou que, em Junho, quando foi iniciado o desconfinamento, a Madeira tinha registados 92 casos positivos e agora, fruto da abertura da circulação com o exterior, tem muito mais de 600. No entanto, garante que situação está controlada.

Neste momento há 43 cadeias de transmissão da doença, todas com origem conhecida. Há apenas quatro doentes internados, um deles a necessitar de cuidados intensivos.

Na resposta às perguntas dos deputados Pedro Ramos destacou o investimento que tem sido feito, na Saúde, para combater a covid-19 que, só este ano, já atinge os 30 milhões de euros e deverá ter mais 11 milhões para o próximo ano.

Respondendo a questões sobre o Porto Santo, lembrou que, neste momento, a ilha não tem um único caso positivo e mantém capacidade de resposta.

Sobre o número de testes já realizados na Região informou que o total já ultrapassa os 171.000, sendo mais de 111.000 na operação dos aeroportos.