20 alunos da EB1/PE da Pena em confinamento

De acordo com a actualização diária da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, um aluno manteve contacto próximo com caso positivo, fora da comunidade escolar. Ainda assim, na sequência do contacto, por indicação das autoridades de saúde, uma turma (20 alunos), quatro docentes e três funcionários estão em confinamento.

Ainda hoje a Secretaria emitiu um comunicado a reafirmar que, não obstante o aumento de casos em estabelecimentos de ensino, "não há descontrolo".