Campanha visa sensibilizar para que se dê outra vida aos resíduos

Foi hoje apresentada na Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) a nova campanha da Águas e Resíduos da Madeira – ARM, intitulada ‘Reduza, Recicle Reutilize – e os Resíduos ganham outra vida’. Acampanha, que passa por uma imagem gráfica e um vídeo promocional, surge no âmbito da Semana Europeia para a Prevenção dos Resíduos (EWWR: European Week for Waste Reduction), evento anual cujo objectivo passa por promover a implementação de acções de sensibilização sobre recursos sustentáveis e gestão sustentável de resíduos.

A secretária regional, Susana Prada, salientou que nunca é de mais recordar estas premissas, sobretudo nestes dias em que se assinala a Semana Europeia dos Resíduos. “Queremos alertar para a produção excessiva de resíduos que, além de poluir o planeta, leva a uma sobre-exploração dos recursos naturais e a uma produção de dióxido de carbono. Nesta semana, decidimos lançar uma campanha em que se pretende sensibilizar para a redução da produção de resíduos, para, sempre que possível, reutilizar e prolongar o tempo de vida dos materiais que utilizamos, e, quando isso não é possível ou quando o material atinge o seu fim de vida, então temos de reciclá-lo. E para que sejam reciclados, há que sensibilizar para que esses resíduos sejam depositados no local adequado”, reforça a governante.

Susana Prada chamou ainda a atenção para o problema dos chamados ‘resíduos invisíveis’. “Talvez as pessoas não saibam, mas para fabricar um telemóvel que pesa 200 gramas são produzidos 86 quilos de resíduos e emitidos 110 quilos de dióxido de carbono para a atmosfera”. Daí que “o que se pede que se pratique um consumo equilibrado e responsável,” sobretudo numa altura em que se apela ao consumo com promoções de vária espécie. “As pessoas devem fazê-lo de forma inteligente, equilibrada e responsável”, acrescentou.

Já o presidente do Conselho de Administração da ARM, Amílcar Gonçalves ressalvou o facto do trabalho de sensibilização relativamente aos resíduos “nunca acaba”, salientando que estratégia conjunta ARM e SRAAC vai no sentido de consciencializar as pessoas para essa problemática. Daí a realização de mais esta campanha, que usa ‘prata da casa’ (funcionários e filhos de funcionários) e que começa hoje a ser disseminada nos meios de comunicação e nas redes sociais do Governo Regional. Tudo para que a população perceba a importância da economia circular e que “os resíduos ganham outra vida se as pessoas os tratarem como deve de ser”.

No final da apresentação da nova campanha, Susana Prada aproveitou ainda o facto de estarem presentes representantes de alguns municípios da Região aderentes à ARM para pedir a colaboração no sentido de passar a mensagem. “O trabalho contínuo e conjunto nesta área é fundamental”, sublinhou.

À margem da apresentação da campanha da ARM, a secretária regional referiu ainda que desde Março tem sido notório um aumento dos resíduos hospitalares produzidos na Região devido à pandemia de COVID-19.