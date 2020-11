Celebração dos 80 anos do Mercado dos Lavradores com programa 'recheado'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) celebra esta semana o 80.º aniversário do Mercado dos Lavradores com um programa diversificado, que se estende por três dias.

Esta segunda-feira de manhã a Chef Susana Freitas, da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM), está a dinamizar um 'showcooking' no Mercado, com vários momentos temáticos relativos ao aniversário, dando sequência à colaboração que tem existido entre a autarquia e a escola na dinamização do espaço e na promoção do produto regional.

Amanhã, terça-feira, dia de aniversário, decorrerá pelas 10 horas uma visita ao Mercado do Presidente Miguel Silva Gouveia, que será marcada por uma homenagem a um dos comerciantes mais antigos do Mercado dos Lavradores e pela abertura de uma exposição fotográfica relativa ao aniversário, que contará com fotos cedidas pela Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, além do tradicional corte do bolo de aniversário.

Como forma de evidenciar a missão social do Mercado dos Lavradores, o executivo camarário irá proceder, ao longo da semana, à entrega de 80 cabazes de frutas e legumes a pessoas com carências socioeconómicas, que tenham mais de 80 anos, na linha do trabalho que tem sido feito nos últimos meses com iniciativas como o 'Mercado em Casa', através da qual a CMF garantiu transporte gratuito de fruta e legumes adquiridos nos Mercados Municipais até casa de idosos e pessoas com deficiência ou incapacidade, ou do 'Funchal, Cabaz Vital', com entrega de cabazes com produtos frescos a famílias afectadas pela crise.

Finalmente, no dia 25 de Novembro, quarta-feira, o Mercado dos Lavradores organizará uma edição especial do evento 'Winter Market – Acessórios, Decoração e Moda'.