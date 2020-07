Campanha 'Limpar o Funchal do mar à serra' envolveu quase 1.400 voluntários

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vice-Ppesidente, Idalina Perestrelo, entregou esta manhã, em forma de agradecimento, os certificados às entidades que se associaram à acção de limpeza no âmbito da campanha mundial 'Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra'.

De visita às instalações da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Regimento de Guarnição nº3 (RG3) e Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), Miguel Silva Gouveia agradeceu o seu contributo, sublinhando “a excelente relação institucional com todas as entidades envolvidas".

Esta acção envolveu "quase 1.400 voluntários em múltiplos palcos de acção, desde leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros dos conjuntos habitacionais camarários, praias, escolas e diversas outras áreas públicas", destacou o autarca.

"Com esta união de esforços ressalvamos que juntos conseguimos mais resultados, uma cidade mais limpa, em nome da causa ambiental”, vincou Miguel Silva Gouveia.

“Esta campanha também tem uma importante componente de educação ambiental onde procuramos sensibilizar a população para a excessiva quantidade de lixo que se produz, o alerta para a mudança de hábitos e a urgência para a reversão do consumo dos descartáveis. Há alguns anos que a Câmara Municipal se associa à campanha mundial e 2019 superou qualquer ano anterior em resíduos recolhidos num total de seis toneladas. É imprescindível continuar a cumprir com o lema da campanha de Pensar Globalmente, Agir Localmente”, concluiu o presidente da CMF

A campanha 'Clean Up the World' insere-se no programa de Ambiente das Nações Unidas e tem por objectivo sensibilizar para a limpeza e conservação do meio ambiente, socorrendo-se da acção voluntária de pessoas dispostas a colaborar na recolha de resíduos de zonas públicas. Anualmente conta com mais de 35 milhões de voluntários de 133 países.