Rendas no Mercado dos Lavradores serão reanalisadas em 2021

As rendas pagas pelos lojistas do Mercado dos Lavradores serão reanalisadas a partir de Janeiro de 2021. O anúncio foi feito, esta manhã, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, no âmbito da celebração dos 80 anos daquele espaço turístico da cidade do Funchal.

As rendas foram estipuladas pelos próprios barraqueiros na pré-pandemia e se calhar nessa altura faria sentido determinados tipos de rendas. A partir de Janeiro de 2021 vamos procurar reanalisar essas rendas, ajustando-as à alteração da facturação. Essa facturação eventualmente baixou para metade e as rendas poderão descer na mesma proporção Miguel Silva Gouveia

Sobre as rendas deste ano, o presidente da CMF disse que fruto da aprovação do empréstimo será possível auxiliar os concessionários com um milhão de euros, ajudando assim "aqueles que viram as suas receitas reduzidas em relação aos períodos homólogos do ano passado".

"As rendas deste ano estão a ser apoiadas por este empréstimo que a Câmara solicitou e que foi aprovado na semana passada. Esse apoio chegará até ao final do ano aos barraqueiros, sendo que já foram atribuídas algumas isenções no primeiro período de estado de emergência", referiu.

Em relação à Noite do Mercado, Miguel Silva Gouveia disse que este ano o evento será diferente, essencialmente realizado no interior do Mercado dos Lavradores, com a previsão de se estender por três dias.

Não serão licenciadas barracas de comes e bebes na rua. O Mercado este ano será mais Mercado e menos arraial. Será mais um regresso às origens de compra de produtos regionais e está previsto estender-se por três dias para que todos possam cá vir e fazer as suas compras em horário alargado e mantendo as condições de segurança. Ainda estamos a tentar manter os tradicionais cânticos de Natal que são feitos na Praça do Peixe, este ano sem presença de público e só com o coro Miguel Silva Gouveia

Hoje, a CMF homenageou Floriano Sousa, um dos comerciantes mais antigos do Mercado dos Lavradores, que começou a trabalhar quando tinha apenas 12 anos.

Além desta sentida homenagem e do tradicional corte do bolo de aniversário, foi inaugurada uma exposição fotográfica relativa ao aniversário, que conta com fotos cedidas pela Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Recorde-se que no âmbito da celebração dos 80 anos daquele emblemático espaço do Funchal, a CMF preparou um programa diversificado, que se estende por três dias.

Amanhã, dia 25 de Novembro, realiza-se uma edição especial do evento 'Winter Market – Acessórios, Decoração e Moda'.