ARM lança campanha ‘Pega O Monstro’ com a ajuda dos 4Litro

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, apresenta quinta-feira, 6 de Julho, às 12 horas, a nova campanha de sensibilização para o não abandono de resíduos verdes e monstros na via pública.

Sob o mote ‘Pega O Monstro’, a nova campanha conta com a participação do grupo humorístico regional ‘4Litro’. A ideia é apelar à consciência da população, através do humor, para evitar comportamentos prejudiciais para a saúde pública e para o meio ambiente, como é o caso do abandono de resíduos verdes e monstros (resíduos volumosos, tais como eletrodomésticos, móveis e colchões) junto aos contentores do lixo na via pública.

A apresentação da campanha realiza-se no Auditório do Edifício do Campo da Barca, com a presença da Secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.