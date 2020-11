Obras de reabilitação do Baltazar Dias estão concluídas

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou hoje o Teatro Baltazar Dias, no seguimento da conclusão das obras de reabilitação que decorreram ao longo dos últimos meses no edifício. Trata-se de um investimento camarário que ascendeu aos 164 mil euros.

"Aproveitando a pausa das actividades culturais, por causa da pandemia, e do fim da temporada artística, começámos no passado mês de Maio a executar diversas intervenções de beneficiação deste espaço icónico da cidade, visando assegurar a longevidade do nosso património histórico e garantir todas as condições de segurança e bem-estar dos nossos colaboradores, artistas e público que nos visita”, afirmou o autarca, que nesta visita foi acompanhado pelo vereador com o pelouro dos Edifícios e Equipamentos na Autarquia, Rúben Abreu, e pela vereadora da Cultura, Madalena Nunes.

O Baltazar Dias possui na sua formação muitos elementos em madeira que denotavam algumas marcas do tempo, e, neste sentido, para além das obras na cobertura, os trabalhos visaram também a recuperação de toda a estrutura em madeira que circunda a fachada do edifício e a substituição, no interior, do pavimento em soalho de diversas salas onde decorrem regularmente exposições, lançamentos de livros e ensaios, como é o caso do Salão Nobre e da Sala de Espelhos. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

O presidente da autarquia garantiu que "a Câmara Municipal do Funchal vai continuar, mesmo em tempos de crise, a encarar a cultura como um bem essencial, pois o seu contributo para o desenvolvimento da nossa cidade é inegável”.

Miguel Silva Gouveia concluiu que “preservando a identidade do principal polo cultural do Funchal, este investimento veio trazer renovadas condições de utilização a praticamente todos os espaços do Teatro, capacitando-o para consumos culturais que são cada vez mais exigentes e desafiadores".