O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 4 de Agosto de 2020, pelas 12 horas, em Câmara de Lobos, no sítio do Carmo, as obras, agora concluídas, de reparação da cobertura do Estádio Municipal.

Os valores dos trabalhos ascenderam aos 240 mil euros. A obra teve um prazo de execução de 90 dias.