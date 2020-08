Autarquia do Funchal aprofunda obras de reabilitação do 'Baltazar Dias'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prossegue, este Verão, a sua intervenção alargada de beneficiação no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Para além das obras na cobertura do edifício, que arrancaram no passado mês de Maio, a CMF aproveitou igualmente o fim da temporada artística para avançar com diversos trabalhos de recuperação dos soalhos e das fachadas do edifício.

Os prédios antigos da cidade são formados por muitos elementos em madeira que, com o passar dos anos, tendem a degradar-se. A actual intervenção vem no seguimento das obras de reabilitação que iniciámos em maio e visa recuperar toda a estrutura em madeira que circunda a fachada do edifício, nomeadamente as caixilharias que compõe as janelas, e também substituir, tratar e envernizar o pavimento em soalho do Salão Nobre e da Sala de Espelhos, espaços que servem para a realização de exposições, lançamentos de livros, ensaios de dança, canto e teatro, entre outros" Vereador com o pelouro dos Edifícios e Equipamentos, Rúben Abreu.

“Dentro daquela que é a nossa aposta na difusão da cultura na nossa cidade, a Câmara Municipal do Funchal está, neste momento, a fazer todos os investimentos que se justificam para que o Teatro Baltazar Dias possa iniciar a sua nova temporada artística com todas as condições de usufruto e segurança, garantindo a satisfação e o bem-estar dos nossos colaboradores, dos artistas e do público que nos visita. O que fizemos foi aproveitar a paragem a que todos fomos forçados para nos dedicarmos a recuperar este espaço, que a partir de Setembro irá apresentar-se de cara lavada, reassumindo o seu estatuto central no panorama cultural da Região" acrescenta.

No passado mês de Maio, a CMF deu início às obras mais profundas que estavam previstas para este ano naquele teatro, numa intervenção no valor de 130 mil euros, que foi antecipada devido à crise de saúde pública.

As obras estão a decorrer a bom ritmo e que no arranque da próxima temporada artística teremos renovadas condições de utilização em praticamente todos os espaços deste edifício icónico, incluindo a plateia, o palco e a teia da sala, que também poderá acolher, como já aconteceu no passado, várias iniciativas culturais, para além dos espaços que já foram referidos” concluiu.

A intervenção alargada de beneficiação no 'Baltazar Dias' ascende a 34 mil euros, estando em fase de conclusão.