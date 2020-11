PS procura medidas para estancar o desemprego e criar melhores condições de trabalho

O Partido Socialista-Madeira promoveu, esta tarde, uma iniciativa intitulada “Melhor Emprego, Reivindicar o Futuro”.

O PS pretende participar, de forma activa, na procura de soluções que permitam estancar o desemprego e criar mais e melhores condições de trabalho na Região.

Segundo o presidente do PS-M, o objectivo é aproximar o partido dos problemas relacionados com o trabalho e ajudar na resolução dos mesmos. Paulo Cafôfo disse que as questões laborais e sindicais nunca foram tão prementes, até pelo facto de já se registar 20 mil desempregados na Madeira. "É importante que possamos contribuir para estancar este aumento do número desempregados, mas também para termos soluções para que a criação de emprego seja uma realidade", afirmou.

Paulo Cafôfo salientou que o mundo do trabalho na Região "é marcado por muitas desigualdades, por baixos salários e por muita precariedade".

Isso verifica-se porque a Madeira tem dos salários médios mais baixos do país. O nosso salário médio é muito próximo do salário mínimo regional», declarou, frisando que «precisamos de empregos mais qualificados e de salários mais elevados. Paulo Cafôfo, líder do PS-M

O PS contou, na iniciativa desta tarde, com os contributos de representantes do SINTAP, da delegação do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, do Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira e do Sindicato dos Bancários, bem como da vereadora da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira, e da deputada Sofia Canha, que moderou o debate.