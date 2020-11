Gabinete de Estudos do PS arranca com "Responder ao Presente, Preparar o Futuro"

Está praticamente tudo apostos para o arranque da primeira iniciativa organizada pelo Gabinete de Estudos do Partido Socialista Madeira a ter lugar dentro de momentos no Centro de Congressos do Casino da Madeira. "Responder ao Presente, Preparar o Futuro" é o tema do ‘pontapé’ de saída da acção política que pretende debater os mecanismos de resposta aos desafios económicos e sociais que resultam da crise pandémica.

Juntam-se a este debate o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, a eurodeputada Margarida Marques, que é co-relatora do Parlamento Europeu na negociação do novo Quadro Plurianual Financeiro, o CEO da EDP Inovação, António Vidigal e a empresária madeirense, Cristina Pedra.

Para o encerramento sob ao palco o presidente do Partido, Paulo Cafôfo que já disse que esta iniciativa surge num contexto em que as empresas e o emprego vivem num momento de grande incerteza e dificuldade.

Certamente não perderá a oportunidade para reiterar a mensagem e exigir ao Governo de Miguel Albuquerque acções concretas, robustas e capazes de estancar a quebra de rentabilidade e sustentabilidade dos negócios e o consequente aumento do desemprego, ao mesmo tempo que reclamará uma estratégia de médio e longo prazo tendo em conta o quadro financeiro de apoios europeus para os próximos anos.

Sérgio Gonçalves, deputado do PS Madeira e coordenador do recém-criado Gabinete de Estudos, será o primeiro orador e se cumprir o ‘guião’ que foi fornecido aos jornalistas terá 15 minutos para lançar os dados ao conjunto de oradores.