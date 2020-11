Penafiel-Marítimo vai agora para prolongamento

Penafiel e Marítimo vão agora para o prolongamento, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois do empate a duas bolas no tempo regulamentar.

No Estádio Municipal 25 de Abril, os penafidalenses inauguraram o marcador ao minuto 17, por Bruno César e através de uma grande penalidade. 11 minutos depois os insulares viriam a chegar ao empate, também num lance de grande penalidade com Rodrigo Pinho a ser eficaz.

O empate ajustava-se por aquilo que ambas as formações fizeram na primeira parte. Já no reatamento os da casa voltaram a ficar em vantagem, à passagem do minuto 57, numa grande jogada individual de Simãozinho com este a fuzilar a baliza defendida por Charles.

Já no minuto 72 e novamente de grande penalidade os verde-rubros empataram e com Rodrigo Pinho a bisar na partida e a levar o encontro para prolongamento.