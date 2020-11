'Hat-trick' de Pinho carimba passagem do Marítimo à próxima fase da Taça de Portugal

Um 'hat-trick' do avançado brasileiro Rodrigo Pinho, frente ao Penafiel, carimbou a passagem do Marítimo à próxima fase da Taça de Portugal. Em encontro alusivo à 3.ª eliminatória desta competição, os maritimistas deslocaram-se ao Estádio Municipal 25 de Abril e tiveram de sofrer para seguir em frente.

Os penafidelenses adiantaram-se no marcador de grande penalidade, cobrada por Bruno César, mas os insulares empataram logo de seguida por Rodrigo Pinho, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.

Já no reatamento, os da casa voltaram a ficar em vantagem, à passagem do minuto 57, numa grande jogada individual de Simãozinho, que fuzilou a baliza à guarda de Charles. A vantagem não durou muito e, novamente de grande penalidade, o conjunto de Lito Vidigal empatou, com Rodrigo Pinho a bisar na partida e a levar o encontro para prolongamento.

O melhor marcador dos maritimistas acabou por sentenciar o desafio, aos 93 minutos, aproveitando um erro da defesa adversária, coroando a sua exibição com um 'hat-trick'.