Julgamento sobre queda da árvore no Monte é hoje notícia

Os dois arguidos no caso da queda de uma árvore no Funchal, em Agosto de 2017, que matou 13 pessoas, vão ficar a saber hoje se serão julgados e por que crimes.

São arguidos neste caso a vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos, e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade, e ficam os dois hoje a conhecer a decisão do Tribunal de Instrução Criminal da Madeira.

Foram os dois acusados pelo Ministério Público de 13 crimes de homicídio por negligência e 49 de ofensas à integridade física involuntária ou negligente.

Também o então presidente da câmara, Paulo Cafôfo, foi constituído arguido, mas o Ministério Público optou pelo arquivamento no seu caso, justificando que ex-autarca tinha delegado as competências sobre os espaços verdes noutros elementos da equipa.

O caso reporta-se a 15 de Agosto de 2017, quando um carvalho de grande dimensão, com cerca de 150 anos, caiu sobre a multidão que aguardava a passagem da procissão no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, nos arredores do Funchal, no Dia da Assunção de Nossa Senhora, também conhecido por Dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Autónoma da Madeira.

Hoje, também é notícia:

Cultura

O festival de cinema no feminino Olhares do Mediterrâneo, que começa hoje, terá este ano sessões 'online', para contornar a pandemia de covid-19, e lançará um projeto educativo, transfronteiriço, sobre o trabalho das mulheres no cinema.

Nesta sétima edição haverá mais de 50 filmes, escolhidos entre 400 submetidos, com a organização a alargar os limites geográficos e temáticos para lá da linha do Mediterrâneo, com histórias que vão desde a Polónia à Coreia do Sul, da Libéria ao Afeganistão, passando por locais virtuais e imaginários.

Por causa da covid-19, a programação estará dividida entre sessões em sala, no cinema São Jorge, em Lisboa, e projeção 'online', na plataforma Filmin Portugal.

A abertura será por conta do filme "God exists, her name is Petrunya", de Teona Strugar Mitevska, e o encerramento será com "La hija de un ladrón", de espanhola Belén Funes. Os dois filmes ficam de fora da competição oficial.

O centenário de três autores latino-americanos, Clarice Lispector, Olga Orozco e Mario Benedetti, é assinalado a partir de hoje pela Casa da América Latina, em Lisboa, com o ciclo "Três vezes Cem".

O ciclo "Três vezes Cem" realiza-se entre hoje e sexta-feira, com curadoria do conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Bogotá, Pedro Rapoula.

Hoje, o ciclo abre pelas 18:00, com leituras de obras dos três autores por Emília Silvestre, Francisco Gomes e Filipa Leal, acompanhados por Carla Algeri no bandoneón.

Entre terça e quinta-feira, propõem-se "conversas virtuais" sobre a obra dos três autores, a partir da página da Casa da América Latina, na rede social Facebook.

Desporto

O Sporting estreia-se hoje na Taça de Portugal de futebol frente ao Sacavenense, do terceiro escalão, em duelo da terceira eliminatória, que vai decorrer no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 21:15.

Com a opção de poder atuar no seu estádio, o Sacavenense, equipa que disputa a Série F do Campeonato de Portugal, optou por receber o líder da I Liga no Jamor, numa altura em que os outros dois grandes candidatos, FC Porto e Benfica, já asseguraram a passagem à próxima ronda.

Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, devido a lesão, são baixas certas na equipa do Sporting, assim como o avançado equatoriano Gonzalo Plata, infetado com o vírus que provoca a doença da covid-19.

Antes, às 14:00, o Marítimo joga no campo do Penafiel, da II Liga, e, mais tarde, às 16:45, é a vez do Belenenses SAD entrar em ação no terreno do Real Massamá, do Campeonato de Portugal.

Internacional

O Parlamento Europeu (PE) inicia hoje uma sessão plenária por videoconferência que regressa ao tema da pandemia de covid-19, com a liberdade de circulação, o impacto na política externa e o acesso a vacinas na agenda.

Na sessão de hoje, os eurodeputados votam um texto que sublinha a necessidade de um regresso rápido a um espaço Schengen totalmente funcional, abordando os efeitos negativos que o encerramento das fronteiras internas na União Europeia (UE) tem para os cidadãos das regiões fronteiriças e para os trabalhadores transfronteiriços, assim como para os estudantes e casais que vivem em diferentes países.

O PE apela também a uma melhor coordenação e cooperação, à compatibilidade entre aplicações de rastreio e ao acesso a informação fiável, atualizada e multilingue, sobre restrições de viagem e medidas de segurança em toda a UE.

Nesta sessão, o PE debate as consequências da covid-19 na política externa, votando o respetivo relatório na quarta-feira, incluindo as campanhas de desinformação, a politização da assistência humanitária, as tentativas externas de comprometer a unidade da UE e as crescentes tensões na política internacional.

Lusofonia, África E Comunidades

O Instituto Politécnico de Macau promove, a partir de hoje e até 03 de dezembro, em formato virtual, o congresso "Português na China: 6 décadas no Ensino Superior".

O evento visa promover Macau como uma base de formação de quadros bilingues em chinês e português e uma plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, segundo a organização, e conta com a participação de especialistas e académicos de instituições de ensino superior da China, Portugal, Brasil e Estados Unidos, tradutores de obras literárias e autores de manuais didáticos.

O programa inclui temas como a elaboração e utilização de materiais didáticos de português, a tradução literária chinês-português/português-chinês e o intercâmbio entre estudantes da China e dos Países de Língua Portuguesa.

SOCIEDADE

O relatório de 2020 sobre a qualidade do ar na Europa, um documento da Agência Europeia do Ambiente, é hoje apresentado em Bruxelas, e estabelece uma relação entre a poluição atmosférica e mortes prematuras.

O documento é apresentado pela Comissão Europeia em conferência de imprensa e nela participam o comissário responsável pelo Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius, e o diretor executivo da Agência, Hans Bruyninckx.