Canalização e regularização do Ribeiro do trapiche arranca já no próximo ano

“Por vezes as pessoas não compreendem por que se gasta tanto dinheiro neste tipo de obras.” A constatação é do vice-presidente do Governo Regional e foi feita, nesta tarde, por ocasião da apresentação da obra de canalização e regularização do Ribeiro do trapiche, na freguesia de Santo António, no Funchal.

A falar no local da obra, Pedro Calado explicou que, devido às características orográficas da ilha da Madeira e ao tipo de construção, permitido ao longo de muitos anos, junto às linhas de água, encarecem bastante qualquer intervenção, que se faça. Para ter uma noção do que implica tais obras, o governante disse que, quando pronta, dentro de sensivelmente dois anos, uma visita ao local fará compreender bem a razão do custo.

Neste caso, estamos a falar de uma obra de aproximadamente 600 metros, que vai custar 2,2 milhões de euros. Vai contemplar muralhas com aproximadamente quatro metros de altura e a construção de acesso rodoviários, em dois sentidos, em toda a extensão da intervenção. Na parte Sul, a canalização e a estrada, vai até à estrada Comandante Camacho de Freitas.

Pedro Calado, que se fez acompanhar do governante com a pasta das Infra-estruturas, Pedro Fino, lembrou que aquela é uma obra há muito desejada pelas populações locais e que vai representar mais segurança e qualidade de vida.

A empreitada vai ser concretizada, ainda, ao abrigo da lei de Meios. O Governo regional conta lançar o concurso ainda neste ano, para que a obra tenha início no primeiro semestre de 2021. Se assim for, será possível concluí-la em 2022, pois tem um prazo de execução de 15 meses.

O Ribeiro do Trapiche foi dos mais afectados pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

Pedro Calado foi questionado sobre um outro assunto, em nada relacionado com o ribeiro, nomeadamente, se o governo vai fretar um avião para o transporte de estudantes do continente para a Região, na quadra natalícia. Como já o afirmou noutras circunstâncias, o vice-presidente voltou a dizer que não, desta vez não.