Foi inaugurar uma estrada e já prometeu outras duas

A visita, hoje, do presidente do Governo Regional à Estrada do Limoeiro, agora concluída, que liga o Ribeiro da Alforra à Fajã da Areia, em Câmara de Lobos, serviu não só para inaugurar o novo acesso, mas também assumir o compromisso de construir, a médio prazo, mais duas vias estruturantes. Uma de ligação ao Estádio do Carmo, outra, uma “circunvalação” a ligar à zona do bairro da Nova Cidade.

Promessas assumidas por Miguel Albuquerque, na presença do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, e do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.

Depois de elogiar a “acessibilidade em excelentes condições” agora concluída que vem “facilitar o escoamento dos produtos agrícolas” e garantir uma boa alternativa de acesso aos residentes e à escola do Rancho, obra que também vem “contribuir para a segurança do concelho” por ter implicado “a canalização do ribeiro da Alforra”, Albuquerque comprometeu-se em arranjar forma de concretiza, “após a aprovação do futuro Quadro Comunitário de Apoio, que deve entrar em vigor no próximo ano”, a criação do reclamado “novo acesso de ligação ao Estádio do Carmo”, pelo lado Norte, e a Leste, a construção de uma nova via até à Nova Cidade “criando uma circunvalação”, projectos para “fazer a médio prazo”. Obras com execução ainda por programar mas reconhecidas pelo presidente do Governo como sendo “muito importantes para o desenvolvimento equilibrado do concelho”.

A empreitada hoje inaugurada, com uma extensão aproximada de 600 metros, incluiu a canalização do Ribeiro da Alforra em mais 430 metros, num investimento global de cerca de 1,8 milhões de euros.

Com muitos elogios para a governação autárquica do PSD, Albuquerque não só reafirmou estar muito “satisfeito” com Pedro Coelho, como garantiu a sua recandidatura sem margem para qualquer dúvida: “Ele, coitado, vai ter de ser o candidato”, concretizou.

Antes, Pedro Coelho congratulou-se com mais uma “obra importante para o concelho” por “melhorar a circulação” e beneficiar uma importante área da freguesia, sem esquecer que esta empreitada estava “suspensa no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro”.

Fez saber que o projecto rodoviário “é mais abrangente” por envolver, em fases posteriores, uma “ligação ao campo de futebol” através da saída da via rápida da Ribeira da Alforra, e outra estrada a partir da Quinta do Serrado, a Norte do bairro da Nova Cidade. Obras que quer ver concretizadas mas aliviou a ‘pressão’ ao reconhecer que “há contingências financeiras” que obrigam a aguardar pela sua execução.