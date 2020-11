Miguel Oliveira garante pole position no GP de Portugal

O piloto português, Miguel Oliveira garantiu hoje a sua primeira pole position da sua carreira no Campeonato do Mundo de MotoGP.

O feito foi alcançado no autódromo do Algarve local que amanhã servirá de palco da corrida oficial do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

O piloto da Red Bull KTM Tech3 fez história graças ao tempo de 1.38,892 minutos, deixando para trás Franco Morbidelli (a 44 milésimas) e Jack Miller (a 146 milésimas).

Miguel Oliveira garantiu a sua primeira na carreira em MotoGP e a quinta no conjunto das três categorias, De referir que o melhor resultado nas qualificações do piloto luso tinha sido um quinto lugar, em Jérez.



A corrida de MotoGP, está agendada para amanhã às 14 horas.