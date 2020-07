Acordo sobre Fundo de Recuperação antecipado nos jornais

O compromisso para o acordo da União Europeia “reduz ajudas e sacrifica ambição”, escreve hoje o Público. O jornal acrescenta que entendimento “passa por cortes nas transferências a fundo perdido”. Há 15,3 mil milhões de euros para Portugal a fundo perdido. O total do pacote é de 45,1 mil milhões. Na imagem principal, o Algarve em agonia à espera de turistas. Nas chamadas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que nada pôde fazer com viajantes que recusaram testes. Não há cobertura legal para impor. Sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, é “segura “ e sem efeitos secundários graves, escreve o jornal, citando fonte. No cabeçalho, o regresso de Greta Thunberg, que ganhou um milhão de euros da Gulbenkian para combater as alterações climáticas.

O Diário de Notícias pega igualmente no acordo dos 27 sobre o Fundo de Resolução, que é tema do dia. “A mais longa cimeira”, titula sobre os cinco dias de trabalhos que permitiram ter hoje luz verde. “15,3 mil milhões é positivo, mas o problema serão os fundos estruturais”, analisa Paulo Rangel. A manchete desta terça-feira é “Costa Silva propõe incentivos fiscais para combater desemprego da pandemia” Diz ainda que a versão actualizada do plano fala da necessidade de repensar todo o sistema de protecção social, defende o regresso do incentivo ao abate de carros para híbridos ou eléctricos e Lojas do Cidadão virtuais.

Os dois temas – o acordo e o plano - estão na edição do JN, mas em menor tamanho. A principal notícia dá conta de que apenas 0,19% dos vistos gold serviram para criar emprego. Em oito anos, continua, foram atribuídas 17 autorizações de trabalho a troco de postos de trabalho. A grande maioria dos quase 9.000 pedidos são justificados com negócio no imobiliário. A fotografia é da festa do FC Porto. “Taça cheia de golos”, diz, na sequência do 6-1 frente ao Moreirense na noite de entrega do troféu. Sobre o Benfica, Jesus exige reforços em todos os sectores. Nas chamadas, o JN tem um para o problema do amianto. 12 casos de cancro que chamaram a atenção da PJ de Braga.

Em imagem grande também a vitória azul e branca. “Título na mão e olhos na Taça”, escreve o Correio da Manhã, que puxa para a principal as novelas das figuras mediáticas da Televisão. “TVI oferece milhões a Rodrigues dos Santos”. O pivô do Telejornal tem já 30 anos de RTP. “SIC ataca com falsa Cristina”, diz ainda a notícia maior desta edição. Na política, uma chamada no cabeçalho para o Primeiro-ministro. “Costa garante chuva de euros”.

O Negócios dá a imagem da capa ao acordo e à cedência da União Europeia nos apoios a fundo perdido para convencer “frugais”, cita. A edição traz as histórias à margem da negociação. As letras mais gordas destacam a quebra nas receitas turísticas, que “batem mínimos”. Nas chamadas, “O novo cabo das Tormentas de Mário Centeno”, os desafios que o ex-ministro das Finanças vai encontrar à frente do Banco de Portugal.

O i volta a abrir com a questão da covid-19. “Começou a corrida à compra da vacina”, diz o título. O Reino Unido encomendou já 180 milhões de doses. Sobre a pandemia, escreve também que Portugal começou a sair do vermelho, mas Lisboa tem de reduzir novos casos para metade; que só duas empresas facturaram 66 milhões de euros; e que só metade dos contratos da compra de ventiladores foram publicados. Nesta edição, um incêndio no canil e a disputa pelo poder em Castelo Branco. Nas chamadas, o regresso de Joe Berardo: terreno do empresário madeirense e de Aprígio Santos envolvo em polémica.

O jornal A Bola chega com o título “Fato de Gala”, o Porto recebeu o troféu de campeão em noite de goleada. Em menor, Vieira volta hoje do Rio e traz Jesus. O Jogo escreveu “Festa de arromba”. Aqui também Jorge Jesus a caminho do Benfica. O Record passa ao lado da entrega do título faz da página casa Benfica: “Esforço por Caravani”. O clube quer o goleador uruguaio.