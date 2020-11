"Grupo Nini Andrade Silva é um orgulho para a Madeira e é do melhor que existe a nível mundial"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visitou hoje, dia 20 de Novembro, o Atelier Nini Andrade Silva.

“É dever do presidente da Assembleia e do Parlamento reconhecer os nossos melhores nas diversas áreas”, começou por sublinhar José Manuel Rodrigues, enaltecendo o trabalho realizado por esta equipa de 52 pessoas (nos Atelieres da Madeira e de Lisboa, e no Nini Design Centre).

De referir que o atelier da designer de interiores madeirense já conquistou, este ano, seis prémios, o que leva José Manuel Rodrigues a considerar que o trabalho desenvolvido "projecta o nome da Madeira no plano nacional e internacional".

"A Nini é hoje uma referência do design e da decoração de interiores, não só para o país, mas também a nível mundial (...) Devemos ter orgulho naquilo que é nosso. Neste caso aquilo que é nosso é do melhor que existe a nível mundial”

O líder do parlamento madeirense disse também ser "necessário que as nossas instituições, neste caso o parlamento regional, mas também o Governo Regional, e outras instituições da sociedade civil, possam potenciar aquilo que nós temos de melhor".

Entende ainda que na actual conjuntura pandémica "a Madeira deve apostar no turismo residencial", como forma de "atrair para a Madeira gente com dinheiro, que possa aqui se aposentar, construir as suas casas e dar dinâmica à economia regional".

Por seu turno, a designer e empresária reconhece que “este ano foi um ano fantástico para o atelier, a nível de prémios, mas um ano difícil para todos”.

Por outro lado, nota que estas distinções trazem não só "reconhecimento internacional", como também "mais trabalho”, "o que é importante na conjuntura actual".

Distinções do Atelier em 2020

- O Savoy Palace (Melhor Empreendimento) – Funchal – Madeira - Portugal;

- O Vila Foz Hotel & SPA (Arquitetura de Interiores – Turismo / Condé Nasta Awards for Excellence) – Porto - Portugal;

- O Madalena Beautique Hotel (The International Porperty Awards) – Lisboa - Portugal;

- O W São Paulo Hotel & Residences (Master Imobiliário) – São Paulo - Brasil;

- O Torre de Gomiz Wine & Spa Hotel (Condé Nasta Awards for Excellence ) – Braga - Portugal;

- Os Prémios de Estilo de Vida de Luxo, na categoria ′'Os Melhores Estúdios de Design de Interiores de Luxo em Portugal';

- A peça ‘Banana da Madeira Collection for Bordallo Pinheiro’ nos prémios German Design Awards e Ironic Awards.

Sobre Nini Andrade Silva

Nini Andrade Silva é uma das mais prestigiadas designers de interiores do mundo. Nascida no Funchal, Nini formou-se em Design no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), em Lisboa, tendo prosseguido em simultâneo o seu percurso académico e profissional em locais como Nova Iorque, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca.

Contando com uma impressionante obra além-fronteiras, Nini viu por diversas vezes o seu trabalho a ser distinguido por várias instituições, bem como tornar-se presença assídua em prestigiadas publicações de todo o Mundo, tais como: The New York Times, Financial Times, El Pais, Wallpaper, Condé Nast Traveller, Sleeper Magazine, Harrods, Architectural Digest, Andrew Martin’s World Leading Guides, Rolls Royce, Excelence Guide, entre tantas outras.

Paralelamente à sua reconhecida carreira na área da arquitectura e design de interiores, Nini é também autora de diferentes linhas de mobiliário. Destaca-se ainda a sua grande paixão pela pintura, estando a sua obra presente em importantes colecções e museus de arte contemporânea mundiais, nomeadamente na Irlanda e Nova Iorque.