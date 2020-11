Atelier Nini Andrade Silva conquista nova distinção

O atelier da designer de interiores natural da Madeira, Nini Andrade Silva, conquistou um novo reconhecimento nacional com eco internacional devido ao trabalho desenvolvido numa unidade hoteleira no Norte do país. Trata-se do 'Vila Foz Hotel & Spa', localizado na cidade do Porto, que foi distinguido pelos prestigiados World Luxury Hotel Awards como Best Interior Design (Melhor Design Interior).

"É com sentido orgulho que partilhamos convosco que o Vila Foz Hotel & Spa foi eleito o melhor Luxury Architecture Design Hotel da Europa do Sul pelos prestigiados World Luxury Hotel Awards. A acrescentar a esta distinção, o Vila Foz Spa recebeu o prémio de Best Interior Design a nível nacional, e o Vila Foz Restaurante foi escolhido como o melhor Luxury Heritage Restaurant da Europa do Sul. Temos motivos para nos sentirmos felizes e honrados com este reconhecimento, sabendo que tudo é fruto do trabalho de toda uma equipa comprometida, dedicada e decidida a fazer de nós quem somos", pode ler-se numa publicação efectuada nas redes socias.

Já Nini Andrade Silva reagiu à distinção, assinalando que para o seu atelier "é muito bom", sobretudo "num ano como este". Ainda assim, a designer e a sua equipa receberam cinco prémios (dois nacionais e três internacionais).