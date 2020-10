Orçamento em destaque nos jornais nacionais

Os jornais nacionais tratam de futebol, negligências e farsas. Mas também há matérias orçamentais

Correio da Manhã:

- "Despesa pública: Costa contrata 1236 para o Governo"

- "França-Portugal (0-0): Empate de campeões"

- "Ciclismo: Volta a Itália: Rúben Guerreiro vence etapa e é rei na montanha, João Almeida mantém liderança"

- "'Chegou uma altura em que o João se despediu de nós', Família acusa hospital de negligência na morte de jovem de 17 anos"

- "Angola: Lourenço acusa elites de desviarem 20 mil milhões"

- "Fátima: Santuário cria aplicação para controlar entradas"

- "79 arguidos: Burlam seguradoras com falsos acidentes"

- "Recusa teste de álcool: Motorista de Cavaco detido e suspenso de funções na PSP"

- "Comissões regionais: Acusações de 'farsa' ensombram eleições"

Público:

- "Apoio social extraordinário vai custar 450 milhões de euros"

- "Casamentos em queda abrupta e divórcios a caminho do pico"

- "Sem mais meios, o confinamento será inevitável, avisam médicos"

- "Portugal no pódio europeu de vendas de carros limpos"

- "Mais de metade dos inquilinos deixou de pagar renda em Lisboa"

- "Amy Barrett: Juíza escolhida por Trump já foi uma serva cristã"

- "Liga das Nações: Empate em França deixa Portugal no topo do grupo"

- "Bernardo Pires de Lima: 'Marcelo deu muito mais importância à frente interna do que à frente externa'"

Jornal de Notícias:

- "Câmaras vão pagar vacinação da gripe dada nas farmácias"

- "Liga das Nações: Seleção segura liderança"

- "Ciclismo: a pedalar rumo ao sonho"

- "O que já se sabe sobre o OE - Segurança Social: Perdoadas dívidas com mais de 20 anos ou inferiores a 50 euros, Apoios sociais: Aumento no valor mínimo de subsídio de desemprego; Escolas: Reforço de pessoal auxiliar, Saúde: Contratação de 4.200 profissionais já prevista no ano passado"

- "E-toupeira: Funcionário do Tribunal de Valongo suspeito"

- "Porto: Espanhóis reanimam turismo na Baixa"

- "Ministro do Ensino Superior infetado com covid"

- "CCDR-N: António Cunha espera pelo menos metade dos votos"

Jornal i:

- "Ventura desafia Rio para acordo"

- "Governo entrega hoje orçamento na Assembleia"

- "Telemóveis incriminam Duarte Lima"

- "Já começaram as demolições na Fontes Pereira de Melo"

- "Covid-19: Há quatro dias que o Norte regista maior número de novos casos"

- "Eleições nos Açores: Todos querem tirar a maioria absoluta ao PS"

- "Saúde mental: Estudos mostram Portugal sempre entre os últimos"

- "Noiserv: 'De disco para disco estou cada vez mais esquisito e exigente'"

Negócios:

- "Mexidas no IRS e IVA injetam 400 milhões na economia"

- "IAPMEI oferece a privados 1 euro por ação para saírem da garantia mútua"

- "Frederico Falcão: 'Exportações de vinho devem crescer 2,5% este ano e 'muito mais' em 2021'"

- "Bolsa: Wall Street aponta a Joe Biden, mas dá-se melhor com os republicanos"

- "Angola: Lourenço denuncia desvio de 24 mil milhões dos cofres públicos"

- "Turismo: Comprador inglês falido abandona paquete Funchal em Lisboa"

A Bola:

- "À Campeão: Rúben Guerreiro fez o que nenhum português fazia há 31 anos: ganhar etapa na Volta a Itália"

- "[Giro]: João Almeida mantém a camisola rosa, com 30 segundos de avanço para o segundo"

- "França-Portugal (0-0): 'Jogadores estiveram sempre um pouco cautelosos', Fernando Santos"

- "Óbito: Benfica despede-se de mais um bicampeão: Ângelo Martins morreu ontem aos 90 anos"

Record:

- "França-Portugal (0-0): Paris é nossa: Grande exibição a que só faltou um golo"

- "Ciclismo: Portugueses dão show no Giro"

- "Benfica: Vertonghen e Taarabt devem falhar Rio Ave"

- "Ângelo Martins 1930-2020: Bicampeão europeu deixa saudade"

- "Sporting: João Mário testado a médio e a extremo"

- "FC Porto: Corona promete melhorar: 'Quero chegar à elite'"

- "V. Guimarães: Treinador está encontrado: João Henriques começa hoje"

O Jogo:

- "França-Portugal (0-0): Só faltou o Éder: Seleção nacional voltou a ser grande no stade de France, mas o golo merecido não apareceu"

- "FC Porto: Rei dos clássicos volta em Alvalade"

- "Volta a Itália: Rúben Guerreiro ganha etapa e João Almeida continua de rosa"

- "Benfica: Taarabt acelera para a Polónia"

- "Sporting: Há oito renovações na mira"

- "V. Guimarães: João Henriques já dirige o treino hoje"