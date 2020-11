JS propõe congelamento das propinas

O congelamento das propinas em todos os ciclos de estudo no ano lectivo 2020/2021 foi uma das propostas apresentadas pela JS, na Assembleia da República, através da bancada parlamentar socialista, que visa aliviar as despesas dos estudantes.

Outras medidas foram igualmente sugeridas, através de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021, com vista a assegurar melhores condições para as novas gerações no que diz respeito à habitação e à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar.

Por outro lado, a JS pretende que o Governo disponibilize informação sobre as medidas adoptadas pela Administração Pública no domínio da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, promovendo a replicação de boas práticas entre os serviços.

Outra proposta preconiza um reforço do orçamento do Programa Porta 65 em um milhão de euros, face ao valor inicialmente proposto pelo Executivo.

Recorde-se que a Juventude Socialista tem actualmente sete deputados na Assembleia da República, incluindo Olavo Câmara, o jovem deputado madeirense e presidente da JS-Madeira, fazendo do PS o partido com o maior número de jovens eleitos no Parlamento nacional.

Para Olavo Câmara, esta forte representação da JS permite “um peso na aceitação e aprovação das nossas propostas”. Ao longo dos últimos dois anos, têm sido vários os exemplos de iniciativas que são bandeiras da JS que os jovens têm conseguido colocar na agenda política.

O madeirense entende que a discussão dos Orçamentos do Estado tem sido “um momento de afirmação da nossa capacidade interventiva e da implementação de uma agenda jovem do Partido Socialista”, através de propostas que pretendem responder a alguns dos problemas que os jovens enfrentam: Educação, Emprego e Habitação.