CRIAMAR promove colóquio sobre futebol de formação em tempo de pandemia

A CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, levará a efeito, no próximo dia 28 Novembro 2020, o colóquio 'Realidades no Futebol de Formação em contexto de COVID-19'.

Este evento - que surge no âmbito do plano anual de actividades da Associação, através do CRIAMAR Street Football® - vem substituir o habitual torneio de futebol de rua organizado anualmente pela associação e procura assim responder às diversas questões que se impõem face à nova realidade pós covid-19 "onde diariamente os diversos agentes ligados à área do futebol de formação se debatem com diversas interrogações quanto ao modo de estar e desenvolver a prática desportiva".

A organização convidou alguns especialistas de diferentes áreas para darem o seu contributo e reflectirem conjuntamente sobre o tema.

Após a sessão de abertura, que acontecerá pelas 09h30 e será presidida pelo director regional de Desporto, David Gomes, decorrerá a primeira sessão plenária 'Reorganização e Alteração de Dinâmicas Desportivas', que terá como oradores representantes da Secretaria Regional de Educação, Ciância e Tecnologia, Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania, Direcção Regional de Desporto, Direcção de Serviços de Desporto Escolar, Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, Câmara Municipal do Funchal e Associação de Futebol da Madeira.

Já a segunda sessão plenária irá iniciar-se pelas 14 horas e terá como tema: 'Nova adaptação no dia-a-dia do formador – Impactos!' Irão intervir representantes de projectos de formação diversos, regionais e aos internacionais, em contexto formal, informal, projectos federados ou sociais, como sejam: Luís Alves (Dragon Force Madeira), Vitor Pereira (Academia de football Clube Des Girondins de Bordeaux, França), Jorge Dias (professor de Educação Fisica, Porto Santo), Pedro Sousa (Fundação Pauleta, Açores), Rui Pacheco (Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, Porto), João Martins (treinador do FK Panevezys, Lituânia), Pedro Dias (Academia Vancouver Whitecaps FC, Canadá).

A moderação do colóquio estará a cargo do jornalista desportivo Juvenal Xavier.

De referir ainda que o colóquio tem inscrição gratuita on-line (em www.streetfootball.pt), com possibilidade de donativo a reverter à Associação CRIAMAR. A data limite de inscrição é dia 26 Novembro.