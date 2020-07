Universidade Aberta promove seminário on-line sobre 'Empreendedorismo em Tempo de Crise'

Na próxima sexta-feira, dia 31 de Julho, pelas 15 horas, realiza-se o 'webninar' (seminário on-line) 'Empreendedorismo em Tempo de Crise - Reinvenção e Oportunidades', promovido pela Universidade Aberta através dos Centros Locais de Aprendizagem da Madeira, Reguengos de Monsaraz, Praia da Vitória (Açores) e Silves.

"Esta iniciativa tem por objectivo debater a questão do empreendedorismo no contexto da crise que progressivamente vai-se instalando no tecido empresarial e económico português resultante em grande parte pela pandemia global de covid-19", explica a organização em comunicado.

O tema será abordado sobre duas perspectivas: a ciêntífica/académica, que terá voz na pessoa do professor Mário Negas, coordenador da licenciatura em Gestão pela Universidade Aberta; e a visão 'in loco' dos empresários, com os contributos de António Cuco, gin maker e proprietário da empresa Sharish Gin, e Hugo Barros, coordenador do CRIA, Centro Regional para Inovação do Algarve.

A participação no evento é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através de formulário on-line, até 30 de Julho.