Mais de 107 mil apagões na Venezuela desde Janeiro

A Venezuela registou 107.211 apagões elétricos desde janeiro, afirmou hoje o Comité de Afetados pelos Apagões (CAA), precisando que 22.786 das falhas ocorreram entre setembro e outubro.

Os dados foram avançados aos jornalistas pela presidente do CAA, Aixa López, precisando que entre 01 de janeiro e 17 de novembro as falhas elétricas "são mais do dobro" do que os 48.211 apagões registados ao longo de 2019.

"As falhas têm sido abissais, mais do dobro [que aquelas verificadas em 2019] e ainda falta quase mês e meio para terminar este ano. O número de falhas tem aumentado em vez de descer e continuam os problemas nas estações e subestações de geração elétrica, na transmissão e distribuição", disse.

Aixa López denunciou que "não estão a ser a feitos os corretivos que devem fazer-se" ao sistema elétrico venezuelano, seguindo uma planificação que era aplicada no passado, "incluindo a manutenção preventiva e substituição de linhas de transmissão".

"Isso não se está a fazer com o rigor que se deve fazer. São problemas de manutenção", disse, precisando que o número das avarias pode ser maior, mas que o CAA apenas documenta os apagões que foram denunciados pelos consumidores.

Por outro lado, explicou que estados como Carabobo, Lara, Portuguesa, Barinas e vários setores de Caracas registaram falhas "fora do normal".

Segundo Aixa López, as falhas têm causado transtornos aos venezuelanos, que, devido à quarentena preventiva da covid-19 têm utilizado mais eletrodomésticos como televisores e computadores.

"Em outubro avariaram 32.550 eletrodomésticos e desde janeiro registamos 66.310 aparelhos avariados", disse.

A presidente do CAA precisou que os televisores foram os aparelhos elétricos que mais avariaram, seguindo-se os computadores. No terceiro lugar estão os frigoríficos, e na quarta posição os aparelhos de ar condicionado e os micro-ondas.

Por outro lado, lamentou que os venezuelanos não tenham onde denunciar os danos causados pelas falhas elétricas.