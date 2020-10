Coro de Câmara da Madeira no I Encontro de Coros Tutti Internacional

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) far-se-á representar no I Encontro de Coros Tutti Internacional, um festival de coros 'on line' que decorrerá entre 23 e 25 de Outubro (sexta-feira a domingo), sob a realização do grupo Tutti Choir Brasília.

O evento terá a participação de mais de 3 dezenas coros, representando 20 cidades, distribuídas por oito países, somando mais de mil executantes, que apresentarão obras clássicas e populares.

O festival será emitido através do Youtube, no canal Soncietà, a partir das 21h30, hora de Portugal continental e da Madeira (17h30 em Brasília), com cerca de 1h30 cada sessão.

Haverá apresentações ao vivo, mas, a maioria da programação, será de gravações realizadas antes da actual situação de pandemia. O Coro de Câmara da Madeira será o segundo a actuar no primeiro dia, logo após o grupo anfitrião, que iniciará e terminará todas as sessões.

O convite à participação do CCM deu-se no seguimento das actuações em Praga, República Checa, em Novembro de 2018, “On Stage – Prague 2018”, onde também esteve presente o grupo brasileiro.

O grupo brasileiro tinha uma digressão europeia prevista para este ano 2020, que compreendia a presença no I Festival Internacional de Coros na Madeira, entre 8 e 12 deste mês. Com a impossibilidade de deslocação, em virtude da situação de saúde ao nível mundial, e com o cancelamento do Festival organizado pelo Coro de Câmara da Madeira, o Tutti Choir Brasília decidiu avançar com este evento e convidar vários grupos de todo o mundo.

O evento é organizado pelo Tutti Choir Brasília e produzido pelo regente maestro Daniel Souto de Moraes, professor da Escola de Música de Brasília. Com quatro anos de existência, o grupo já cantou em várias cidades no Brasil e fora do país, como Nova Iorque (EUA), Frankfurt (Alemanha) e Praga (República Checa).

No total, participam do encontro Brasil, Portugal, EUA, Colômbia, Argentina, Filipinas, Reino Unido e Rússia, com 20 cidades diferentes: Brasília, Goiânia, Recife, Manaus, S. Paulo, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul, do Brasil; Funchal, de Portugal; Iowa, Seattle e Kansas City, dos EUA; Sabaneta, Bogotá e Medellin, da Colômbia; Buenos Aires e San Juan, da Argentina; Lucena e Manila, das Filipinas; Londres, do Reino Unido e; São Petersburgo, da Rússia.