14 sugestões no Roteiro desta sexta-feira

Mais uma edição dos ‘Sunsets Terrace’, no topo do Castanheiro Boutique Hotel. Todas as sextas-feiras, até Setembro, há cocktails, tapas e música a partir das 18 horas.

Prossegue o evento Festas Pela Madeira, com transmissão pelas 19 horas, na página do Facebook do portal ‘Naminhaterra’, da actuação da banda Westside Live Band, a partir da Junta de Freguesia do Jardim do Mar.

A CMF, em parceria com o canal naminhaterra.com e o duo musical Sandra y Ricardo, promove uma homenagem à diáspora madeirense e portuguesa espalhada pelo mundo, com a realização de um programa especial dedicado ao Dia do Emigrante, a partir das 19 horas, na página oficial da CMF no Facebook e também no canal Na Minha Terra TV. Para além do autarca funchalense serão ainda entrevistadas outras personalidades. As duas horas de programa contam com actuações de Roni de Melo, Sandra e Ricardo, Luís Sousa, Clube de Danças Históricas e Antigas, Clube Prestige Dance e Open Dance Madeira.

O Restaurant Estrela Funchal acolhe, pelas 20 horas, evento gastronómico animado pela cantora Marta Henriques e o DJ Oswal Cool.

Concerto no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas. A animação é composta pelos músicos residentes: Tiago Sena, Diana Duarte, Ricardo Dias, Vitor Anjo, Paulo Batista e Vitor Abreu, que compõem assim, os duos e trios semanais.

A Quinta da Tamargueira, no Porto Santo, será palco, a partir das 21 horas, do concerto do grupo Joana Câmara Trio.

Sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Family Romance LLC’.

Os Akoustic Junkies dão um concerto de rock em formato acústico, pelas 21h30, no bar Gate23, localizado por baixo da pista do aeroporto, no Parque Desportivo de Água de Pena.

A Câmara da Ponta do Sol prossegue o Ciclo de Cinema de Verão dedicado à Sétima Arte italiana. Pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, será exibido ‘Carteiro de Pablo Neruda’, que conta a história da amizade entre o poeta chileno Pablo Neruda, exilado numa pequena ilha italiana, e o seu carteiro.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

DJ Oxy anima festa no espaço La Siesta, junto à praia do Porto Santo.

Evento ‘MX Friday Beat’, na Varanda do Calhau, no Fórum Madeira, com Mykel Gomes.

O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar.

‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino da Madeira: na Zona Disco estará o DJ Luís Gonçalves e no Garden, há animação com o DJ Michael C e José Pereira (On The Drums).