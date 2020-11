Onze pessoas em isolamento no Porto Santo

Onze pessoas residentes no Porto Santo estão em isolamento profilático preventivo, por terem contactado com um cidadão que testou positivo em Lisboa, confirmou o delegado de saúde local, Rogério Correia. Juntam-se a estas outras duas pessoas que estão na Madeira.

O cidadão agora infectado deslocou-se ao Porto Santo em trabalho, tendo realizado o respectivo teste à chegada, que foi negativo. Regressou ao continente no dia 12 de Novembro. Depois dessa data, num teste de rotina feito, nos últimos dias, pela empresa onde trabalha, veio a testar positivo para o novo coronavírus.

Este caso levou a que as autoridades de saúde regionais, após terem sido informadas do sucedido, desenvolvessem todos os esforços no sentido de localizar e isolar todos os contactos próximos. As pessoas que não tinham condições que garantissem um isolamento adequado nas suas residências foram alojadas numa unidade hoteleira designada.

Rogério Correia acredita que a situação não deverá originar nenhum foco de contágio no Porto Santo, ainda assim, tanto as autoridades de saúde, como os cidadãos em causa estão vigilantes.

Julgo que teremos sorte. Conseguimos isolar rapidamente as pessoas e, portanto, julgo que o Porto Santo não vai ter qualquer foco de transmissão de Covid-19. Eventualmente, se alguma das pessoas vier a testar positivo, a situação está controlada, pois já estão todos isolados. Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

Aos onze residentes no Porto Santo que estão em isolamento, juntam-se dois cidadãos que estão na Madeira e que, à data do contacto, estavam na ilha vizinha, totalizando, desta forma, 13 pessoas em isolamento preventivo.