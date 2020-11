Câmara do Porto Santo impede jornalistas de assistirem a reunião pública

A Câmara Municipal do Porto Santo impediu os jornalistas de assistirem à reunião ordinária pública, que teve início na tarde desta terça-feira na sala do auditório, no edifício do Paços do Concelho.

O acesso aos profissionais de comunicação social da Rádio Praia e do Diário de Notícias da Madeira foi barrado por uma funcionária da autarquia que alegou que a sala municipal estava lotada e, portanto, sem espaço para os jornalistas.

Num contacto feito pelo DIÁRIO, a secretária do presidente da autarquia, Idalino Vasconcelos, confirmou o impedimento, transmitindo que a sala encontra-se lotada e que não havia lugares reservados à comunicação social.

A proibição de acesso deixou os profissionais da comunicação social perplexos. Além de violar direitos fundamentais plasmados na Lei e consagrados no Estatuto do Jornalista, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a locais públicos para fins de cobertura informativa, tal nunca tinha acontecido no passado.

Na ordem do dia desta terça-feira constam 15 pontos. A Câmara vai deliberar sobre os pedidos de licenciamento de edificação e urbanização, sobre a Proposta de não isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis, do prédio urbano inscrito na matriz predial onde se integra o empreendimento denominado ‘Hotel Torre Praia’, ou ainda sobre a proposta de fixação de regras para pagamento de rendas sociais em atraso, e aprovação de minuta de confissão de dívida e acordo de pagamento.

Na reunião pública desta tarde, será também debatida e posta a votação a proposta de tolerância de ponto a todos os trabalhadores do Município, na tarde do dia 23, dia 24 de Dezembro de 2020 e dia 31 de Dezembro.

Hoje a empresa municipal foi notícia no DIÁRIO que revelou, em manchete, que a ‘Porto Santo Verde’, declarada insolvente, deixa um calote de 756 mil euros.

Um tema que já mereceu reacções de diferentes quadrantes, nomeadamente do edil, Idalino Vasconcelos.