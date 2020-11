Miguel Albuquerque visita exploração agrícola na Calheta

O presidente do Governo Regional visita esta quarta-feira, pelas 11.30 horas, no Estreito da Calheta, a exploração agrícola ‘Frescos da Horta’.

O empreendimento situado na Estrada da Ribeira Funda, foi apoiado pelo PRODERAM, no âmbito da medida vocacionado para os investimentos de grande dimensão.

De acordo com nota da presidência do Governo, a candidatura visou dotar duas parcelas de uma exploração agrícola, com uma área total de 12.400 metros quadrados, de melhores condições de trabalho e produtividade para produzir hortícolas sob coberto (tomate, curgete e pepino) em estufas dotadas de sistema hidropónico NFT.

O investimento incluiu a escavação, aterro ou nivelamento com máquina em 7.660 metros quadrados, o fornecimento e colocação de 3 estufas (2.080 metros quadrados; 3.720 metros quadrados e 1.085 metros quadrados) e a construção de dois reservatórios pré-fabricados, com capacidade para 242 e 202 metros cúbicos, respetivamente.

Houve ainda a montagem de 4.305 unidades de travesseiros em fibra de coco, a implementação de um sistema de rega sob pressão (gota a gota) para hidroponia em vasos ou travesseiros e equipamentos conexos, a construção de armazém agrícola em betão, a reconstrução de armazém agrícola e a construção de três muros em betão ciclópico.