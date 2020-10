Miguel Albuquerque visita exploração agrícola

O Presidente do Governo Regional visita amanhã, 23 de Outubro, pelas 15h30, uma exploração agrícola de hortículas situada no Sítio da Fajã da Corsa, na freguesia da Ilha, Santana, com 6.600 metros quadrados.

O proprietário é um jovem empresário agrícola que viu o seu projecto apoiado ao abrigo do PRODERAM 2020, em cerca de 159 mil euros, no âmbito das mediadas de apoio para investimentos de grande dimensão e para o arranque da actividade para jovens agricultores.