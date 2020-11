Detidos três suspeitos do roubo de jóias do museu de Dresden [vídeo]

Três suspeitos foram detidos esta terça-feira por estarem implicados no roubo de várias peças de valor incalculável, há cerca de um ano, num museu de Dresden, no leste da Alemanha, anunciou o Ministério Público.

Os três detidos, de nacionalidade alemã, são "fortemente suspeitos" de terem participado no roubo no museu Grünes Gewölbe de Dresden, indicaram, em comunicado, o Ministério Público e a polícia, na sequência de uma importante operação em várias regiões alemãs, em relação com este caso.

A 25 de novembro de 2019, pelo menos quatro ladrões entraram no museu, pouco antes das 05h00 (04h00 em Lisboa) para roubar jóias do século XVIII, tendo levado, entre outras, o 'Dresden White', também conhecido como o diamante branco da Saxónia, de 49 quilates.

A direcção do museu considerou as peças roubadas de valor histórico e cultural "inestimável e não quantificável".

Construído no século XVI, o museu alberga uma das coleções mais importantes de joias antigas da Europa.

Parte do museu ficou destruída no bombardeamento dos aliados, em 13 de fevereiro de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido posteriormente reconstruída.

O Exército Vermelho apropriou-se de parte das obras, levadas para a antiga União Soviética. Em 1958, as obras regressaram a Dresden, uma das principais cidades da antiga República Democrática Alemã (RDA).

Recorde as imagens do assalto, a 25 de Novembro de 2019: