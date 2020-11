Seminário aborda o contributo dos fundos comunitários para a igualdade de oportunidades

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e a secretária regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, participam, esta quarta-feira, dia 18 de Novembro, em um seminário com cobertura através da internet (webinar) intitulado: 'Promover a dignidade – Garantir a igualdade – O contributo dos Fundos Comunitários para a Promoção da Igualdade de Oportunidades'.

Para a abertura do evento, que é promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Regional – IDR e pelos Serviços de Igualdade e Cidadania, está prevista uma intervenção do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, bem como da directora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e da presidente do conselho directivo do IDR, Emília Alves.

Os trabalhos começam com um primeiro painel que versará sobre a 'Igualdade de oportunidades – da palavra aos actos' e que conta com a participação da directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, Francisco Cardoso, jornalista do Diário de Notícias da Madeira, e da presidente da Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Lígia Capontes.

Seguir-se-á uma performance do Grupo de Dança do Centro de Atividades Ocupacionais do Funchal intitulada 'Sombras que falam'.

Para o segundo painel, que é dedicado ao 'Contributo dos Fundos Comunitários para a promoção da igualdade de oportunidades', foram convidados o presidente da comissão directiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Domingos Jorge Ferreira Lopes, e Jéssica Vilela, da Portugal Geographic Desk. A moderação ficará a cargo de Mariana Aragão, directora de serviços de Igualdade e Cidadania e que é também conselheira da CICDR e do CONCIG.

A sessão de encerramento, agendada para as 12h25, será assinalada com uma intervenção da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Este seminário, que é transmitido pela internet, através da página do IDR no Facebook, terá como centro de emissão o 'Restaurante Terreiro', no Funchal.